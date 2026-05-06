Ceyda Yüksel Davasında Hukuk Düğümü: 'Hayır' Demenin Bedeli 18 Yıl!

İzmir’de 21 yaşındaki Ceyda Yüksel’in öldürülmesine ilişkin davada Sanık Serkan Dindar hakkında verilen müebbet hapis cezası, “haksız tahrik” indirimi uygulanarak 18 yıla düşürüldü. Karar son olarak Anayasa Mahkemesi tarafından da onandı.

20 Ağustos 2020 gecesi, Barbaros Mahallesi’nde bir daireden yükselen tartışma ve kırılan cam sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yüksel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, genç kadının vücudunda çok sayıda kesik bulunduğu, ölümün ağır şiddet sonucu gerçekleştiği belirlendi. Gözaltına alınan Dindar’ın alkollü olduğu ve ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

CİNSEL YAKINLAŞMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan bulgulara göre, Yüksel ile Dindar sosyal medya üzerinden tanıştı. Olay gecesi yaşanan tartışmanın, sanığın cinsel yakınlaşma talebini reddetmesi üzerine başladığı değerlendirildi. İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, sanığın “tahrik altında hareket ettiği” kanaatine vararak cezayı 18 yıla indirdi. Gerekçeli kararda, tartışmanın büyümesiyle sanığın öfkeye kapıldığı ve eylemi bu ruh hali içinde gerçekleştirdiği ifade edildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Karar, istinaf ve Yargıtay incelemelerinden de geçerek onandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel yakınlaşmanın reddedilmesinin “haksız tahrik” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek karara itiraz etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da değerlendirmesine rağmen bu itiraz kabul edilmedi.

AİHM'E TAŞINACAK

Dosya son olarak Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, başvurunun adil yargılanma hakkı kapsamında incelenemeyeceğine hükmederek kararı kesinleştirdi. Kararın ardından konuşan anne Filiz Demiral, verilen hükmün yalnızca kendi kızını değil, daha geniş bir adalet duygusunu yaraladığını söyledi. Altı yıldır süren hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Demiral, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı.

Kaynak: DHA