Çevreyi Kirletenler Tek Tek Tespit Edildi, Ceza Yağdı

Bursa'da çevreyi kirleten vatandaşlar teker teker tespit edilerek ceza yağmuruna tutuldu.

Çevreyi Kirletenler Tek Tek Tespit Edildi, Ceza Yağdı

Bursa İnegöl Belediyesi çevreyi kirleten vatandaşları kent kameralarından teker teker tespit ederek ceza yazdı.

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, çevreyi kirleten sürücüleri kent kameralarından tek tek tespit etti. Aracından çevreye sigara izmariti 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira ceza yazdı. İnegöl Belediyesi, "Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla vatandaşları çevreye kirletmemeye davet etti.

Kaynak: İHA

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