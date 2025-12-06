Cevizlibağ'da Feci Kaza! Bayılan 14 Yaşındaki Kıza Metrobüs Çarptı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda 14 yaşındaki bir kız çoocuğu, metrobüs yaklaşırken bayılıp yola düşünce aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi sürerken, sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Cevizlibağ'da Feci Kaza! Bayılan 14 Yaşındaki Kıza Metrobüs Çarptı
İstanbul-Topkapı'daki Cevizlibağ Metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Çarpan metrobüs nedeniyle ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

