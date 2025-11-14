Cevizlibağ Metrobüs Yolunda Dehşet! Engelli Yolcu Hayatını Kaybetti

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen 57 yaşındaki Hüseyin C., gelen metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, feci olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, Cevizlibağ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINACAK

Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

