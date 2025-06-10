Cevdet Yılmaz'dan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tv100'de Özel Röportaj'da gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

Son Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

FERDİ ZEYREK'İN VEFATI

"Yerel seçimlerden önce Manisa ziyaretimde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla otururken yanıma geldi ve kendisini tanıttı. Kendisinin CHP adayı olduğunu söyledi, ‘Siz bizim de Cumhurbaşkanı Yardımcımızsınız. Manisa'ya hoş geldiniz' dedi. Çok sıcak bir yaklaşımı oldu. Böyle bir anım da var kendisiyle. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bugün eşi ile görüştüm, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile de görüştüm. İkisine de taziyelerimi tekraren ilettim. Çok büyük bir acı tabii ki, bu acıyı hepimiz paylaşıyoruz. Soruşturmaya gelecek olursak, spekülasyon yapmak istemem. Hep beraber soruşturmanın da sonucunu bekliyoruz. Bu konularda acele yorumlardan kaçınmakta fayda var diye düşünüyorum. Çocuklarına ve ailesine Allah sabırlar versin diyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: tv100

Etiketler
Cevdet Yılmaz Ferdi Zeyrek
Son Güncelleme:
Ferdi Zeyrek’e Saygısızlığa Tepki Çığ Gibi! Yeni Akit Binası Önünde Protesto Ferdi Zeyrek’e Saygısızlığa Tepki Çığ Gibi! Yeni Akit Binası Önünde Protesto
On Binler Ferdi Zeyrek İçin Ağladı, Özgür Özel Taziyeleri Kabul Etti On Binler Ağladı, Özgür Özel Taziyeleri Kabul Etti
Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Altını Olan Hop Oturup Hop Kalkacak! Gram Altında Büyük Hile! Kuyumcular Panikte Altını Olan Hop Oturup Hop Kalkacak! Gram Altında Büyük Hile! Kuyumcular Panikte
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor