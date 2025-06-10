Cevdet Yılmaz'dan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

FERDİ ZEYREK'İN VEFATI

"Yerel seçimlerden önce Manisa ziyaretimde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla otururken yanıma geldi ve kendisini tanıttı. Kendisinin CHP adayı olduğunu söyledi, ‘Siz bizim de Cumhurbaşkanı Yardımcımızsınız. Manisa'ya hoş geldiniz' dedi. Çok sıcak bir yaklaşımı oldu. Böyle bir anım da var kendisiyle. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bugün eşi ile görüştüm, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile de görüştüm. İkisine de taziyelerimi tekraren ilettim. Çok büyük bir acı tabii ki, bu acıyı hepimiz paylaşıyoruz. Soruşturmaya gelecek olursak, spekülasyon yapmak istemem. Hep beraber soruşturmanın da sonucunu bekliyoruz. Bu konularda acele yorumlardan kaçınmakta fayda var diye düşünüyorum. Çocuklarına ve ailesine Allah sabırlar versin diyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: tv100