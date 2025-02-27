Cevdet Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İngiltere’de Savunma Bakanı John Healey ve heyeti ile görüştü.

Cevdet Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti için bulundukları İngiltere’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Londra Büyükelçiliğinde, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ve heyeti ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile Bir Araya Geldi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir dizi çalışma ziyareti için bulunduğumuz İngiltere’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya ile birlikte Londra Büyükelçiliğimizde, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey ve heyeti ile bir araya geldik. Sayın Healey ile görüşmemizde, bölgesel ve küresel güvenlik konularını, savunma alanındaki stratejik iş birliğimizi ve savunma sanayiinde yürütülen ortak projeleri ele aldık. Eurofighter Typhoon tedariki konusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor, üçüncü ülkelerdeki iş birliğimizi geliştirme konusunda Birleşik Krallık ile ortak bir vizyon paylaşıyoruz. 9 Nisan 2025’te gerçekleştireceğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi’nin bu alanda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Sayın Healey ve heyetine ülkelerimiz arasındaki iş birliğimize katkıları için teşekkür ederim.”

Kaynak: DHA

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