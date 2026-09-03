Çete Lideri Çocukları Suç Makinesine Çevirmiş! Tam 17 Farklı Suç... 'Casperler' Dosyasında Mahkemeden Flaş Karar

İstanbul'da liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen dev soruşturma tamamlandı. Örgüt adına 22 farklı eyleme karıştığı belirlenen 30'u tutuklu 51 çocuk hakkında 17 farklı suçtan hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

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Çete Lideri Çocukları Suç Makinesine Çevirmiş! Tam 17 Farklı Suç... 'Casperler' Dosyasında Mahkemeden Flaş Karar
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Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlarsuç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

3 İLÇEDE TERÖR ESTİRDİLER: 22 AYRI EYLEM

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çete Lideri Çocukları Suç Makinesine Çevirmiş! Tam 17 Farklı Suç... 'Casperler' Dosyasında Mahkemeden Flaş Karar - Resim : 1

TAM 17 FARKLI SUÇ... 51 ÇOCUK HAKKINDA İDDİANAME HAZIR

'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ başta olmak üzere toplam 17 suç kapsamında 51 çocuk hakkında iddianame düzenlendi.

Çete Lideri Çocukları Suç Makinesine Çevirmiş! Tam 17 Farklı Suç... 'Casperler' Dosyasında Mahkemeden Flaş Karar - Resim : 2

İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA

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