Çeşme'de Skandal! Yunan Şarkıcı Türk Bayrağı Nedeniyle Sahneye Çıkkmadı

Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na destek için düzenlenen konserde Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi sahne alması planlanıyordu.

Haftalar önce duyurusu ve reklamı yapılan konser için sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Çesme'de Türkiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserim için çok heyecanlıyım. Amacımız Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek! Hepinizi orada görmeyi umuyorum" demişti.

Türk Eğitim Vakfı'na yardım için düzenlenen konser İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin de desteği ile gerçekleşiyordu.

ATATÜRK POSTERİ NEDENİYLE SAHNEYE ÇIKMADI

Ancak büyük bir heyecanla beklenen konser için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Despina Vandi konsere çıkmasına dakikalar kala, sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ün dev bir resmi olduğu gerekçesiyle karar değiştirdi. Konsere çıkmaktan vazgeçen Vandi herhangi bir açıklama yapmadı.

Programın sunuculuğunu üstlenen Berna Laçin, Vandi'nin bu kararından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah be #DespinaVandi yapmasaydın keşke :( Komşuyuz şurada… Çok üzgünüm…" ifadelerini kullandı.

LAL DENİZLİ'DEN TEPKİ: 'HİÇBİR GÜÇ YELTENEMEZ'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yaşanan gelişmeler üzerine sahneye çıkarak açıklama yaptı.

Vandi'nin Türk bayrağını ve Atatürk posterini gerekçe göstererek sahneye çıkmadığını belirten Denizli, "Benim belediye başkanı olduğum yerde hiçbir güç, bayrağımızı ve Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez" diye konuştu.

İZMİR MARŞI SÖYLENDİ

Yunan asıllı Alman şarkıcının gösterdiği bu tavır hem konseri izlemeye gelenlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük eleştiri aldı. Konser alanındaki vatandaşlar sahneye çıkarak İzmir Marşı'nı söyledi.