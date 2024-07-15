Çeşme ve Soma Alevlere Teslim: Müdahale Sürüyor

Çeşme ve Soma'da ormanlık alanda yangın çıktı. 2 ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Çeşme ve Soma Alevlere Teslim: Müdahale Sürüyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her gün yangın haberi gelmeye devam ediyor. Bugün ise İzmir ve Manisa alevlere teslim oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çeşme ve Soma Alevlere Teslim: Müdahale Sürüyor - Resim : 1

SOMA ALEVLERE TESLİM

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çeşme ve Soma Alevlere Teslim: Müdahale Sürüyor - Resim : 2

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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