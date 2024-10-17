Çeşme Halk Ekmek, Günde 6 Bin Ekmek Üretiyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, vatandaşın sağlıklı, güvenli, kaliteli ekmeğe kolayca ulaşabilmesi için yenilenen Çeşme Halk Ekmek fırın ile tam kapasite üretime devam ettiklerini belirterek, “Hem yerel üretimi destekliyor hem de uygun fiyat politikamızla halkımızın yanında olmaya, sofralarınıza lezzet ve sağlık katmaya devam ediyoruz” dedi.

Çeştur bünyesinde faaliyet gösteren Çeşme Halk Ekmek Fırını, son teknoloji ile yenilenen makine ağı sayesinde tam kapasite çalışarak günde 6 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Fırında, geleneksel lezzetlerden karafırın, karakılçık, çavdar, ekşi maya köy ekmeği, tuzsuz buğday ekmeği ve yöreye özgü karakılçık Çeşme gevreği gibi sağlıklı ve doğal ekmek çeşitleri üretiliyor. 10 ekmek büfesi, 2 Çeştur kafe ve bir fırın olmak üzere toplamda 13 farklı noktada satışa sunulan ekmekler, vatandaşın kolayca erişebilmesi için sadece 5 TL’ye sunuluyor.

Vatandaşın sağlıklı, güvenli, kaliteli ekmeğe kolayca ulaşabilmesi için yenilenen fırın ile tam kapasite üretime devam ettiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Hem yerel üretimi destekliyor hem de uygun fiyat politikamızla halkımızın yanında olmaya, sofralarınıza lezzet ve sağlık katmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA