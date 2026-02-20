Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Serbest Bırakıldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı. Denizli, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Serbest Bırakıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Denizli’nin ifade işlemleri saat 15.00 civarında tamamlandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Denizli Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verecek.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

Lal Denizli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

