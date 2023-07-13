Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: Milli Gazete yazarının oğlunun katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da öldürüldükten sonra cesedi 6 parçaya bölünerek dondurucuya konulan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Muhammed Nuh Kasadar geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikâyette bulundu. İddiaya göre oğlunun kaçırıldığını ve kaçıran kişi tarafından aileden 40 bin dolar fidye parası istendiği belirtildi.