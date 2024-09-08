Cesedi Bulunan Narin Güran Olayında Flaş Gelişme: Amcaya Kim Yardım Etti? Uzmanı Açıkladı Yeni Gözaltılar Gelecek

"BİRKAÇ SAAT SONRA YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR"

Erdinç şu ifadeleri kullandı:

Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeler vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle.

Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.