Cesedi Bulunan Narin Güran Olayında Flaş Gelişme: Amcaya Kim Yardım Etti? Uzmanı Açıkladı Yeni Gözaltılar Gelecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. 19 gün sonra küçük Narin'in cesedinin bulunmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Uzmanı "Yeni gözaltılar gelecek" dedi önemli açıklamalarda bulundu.
Küçük kızın bedeni, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde, köye yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki bir gölette, çuval içinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Narin kızımızın cansız bedeni, Jandarma ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu bulundu. Narin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
İhbar üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında, gölet çevresinde detaylı incelemeler gerçekleştirilmiş ve acı haber yetkililerce paylaşılmıştı.
"KIRMIZI TERLİĞİN BULUNDUĞU ALANDA NARİN'E ULAŞILDI"
Sözcü TV yayınına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dere yatağında çuval içinde Narin'in cesedi bulunuyor. Sabah saatlerinde bir bilgi geliyor. Gelen bilgi üzerine jandarma timleri apar topar ihbarın yapıldığı alana gidiyorlar. Arama çerçevesinde Narin'in cesedinin gömüldüğünü düşünmüyorlardı o yüzden dere yataklarına yoğunlaşmışlardı. Bugünkü ihbar arama çalışmalarını sonlandırdı. Narin'e ait olduğu belirtilen bir kırmızı terlik vardı, daha sonra terliğin Narin'e ait olmadığ söyleniyordu. Narin'in cesedinin bulunduğu dere yatağında kırmızı terliğinin bulunmuş olduğu yer. Daha önce orada aranmıştı" ifadelerini kullandı.
"BİRKAÇ SAAT SONRA YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR"
Erdinç şu ifadeleri kullandı:
Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeler vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle.
Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir.
NE OLMUŞTU?
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.
Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.
Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.