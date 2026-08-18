'Çerçeve Yasa' Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Çerçeve Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, sürecin şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere toplumun hassasiyetleri gözetilerek yürütüleceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
'Çerçeve Yasa' Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çerçeve Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Erdoğan, yasanın yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sürecin başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetleri dikkate alınarak yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bundan sonraki aşamada da aynı yaklaşımın sürdürüleceğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."

ÇERÇEVE YASA NEDİR?

12 maddeden oluşan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen düzenleme, PKK'nın silah bırakması ve örgüt üyelerinin geri dönüş sürecine ilişkin hükümler içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta 467 oyla kabul edilen düzenleme böylece yürürlüğe girdi.

DEM Parti’den Hatimoğulları Düzeltmesi: 'Asıl Amacı Barışın Önemine Vurgu Yapmaktı'DEM Parti’den Hatimoğulları Düzeltmesi: 'Asıl Amacı Barışın Önemine Vurgu Yapmaktı'Siyaset

Bahçeli'den Çerçeve Yasa Mesajı: 'Kaybedecek Vaktimiz Yok'Bahçeli'den Çerçeve Yasa Mesajı: 'Kaybedecek Vaktimiz Yok'Siyaset

İçişleri Bakanlığı'nda Kritik Zirve: 81 Valiye 'Çerçeve Yasa' Bilgilendirmesiİçişleri Bakanlığı'nda Kritik Zirve: 81 Valiye 'Çerçeve Yasa' BilgilendirmesiGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
çerçeve yasa Terörsüz Türkiye Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
4 Suç Örgütüne Finansal Kıskaç: Menkul ve Gayrimenkullerine de El Konuldu Menkul ve Gayrimenkullerine de El Konuldu
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşıyla Görüştü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
'Çerçeve Yasa' Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ne Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ne Konuşuldu?
Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti