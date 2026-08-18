'Çerçeve Yasa' Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj

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Çerçeve Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Erdoğan, yasanın yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sürecin başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetleri dikkate alınarak yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bundan sonraki aşamada da aynı yaklaşımın sürdürüleceğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."

ÇERÇEVE YASA NEDİR?

12 maddeden oluşan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen düzenleme, PKK'nın silah bırakması ve örgüt üyelerinin geri dönüş sürecine ilişkin hükümler içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta 467 oyla kabul edilen düzenleme böylece yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Merkezi