'Çerçeve Yasa' Öncesi İmralı'ya Kritik Ziyaret: Öcalan'la Görüşme 3 Saat Sürdü
DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. DEM Parti, 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklamanın yarın yapılacağını duyurdu.
Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiklerinden 'çerçeve yasa'nın önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken, DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nden dikkat çeken bir adım geldi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.
DEM Parti, heyetin 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğünü açıkladı. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı belirtildi.
SON ZİYARET 20 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI
Heyet, en son 20 Temmuz’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya gündeme gelmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.
Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: ANKA