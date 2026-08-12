'Çerçeve Yasa' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u 467 oyla kabul etti. Düzenlemeyle "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki zemini oluşturuldu.

CUMHURBAŞKANININ ONAYINA SUNULDU

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul ederken, görüşme basına kapalı gerçekleşmişti.

REKOR OYLA TBMM'DEN GEÇTİ

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine; DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu 'evet' oyu verdi. Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Genel Kurul'daki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, açık oylama sonuçlarına göre 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edildi.

Kaynak: A Haber