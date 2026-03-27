Cengiz Kurtoğlu'ndan Korkutan Haber: Soluğu Hastanede Aldı

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber geldi. Dün akşam saatlerinde yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının, yapılan tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

STENT TAKILDI

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Kurtoğlu'nun iki damarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Usta sanatçının tıkalı damarlardan birine stent takıldığı ifade edildi.

İKİNCİ OPERASYON 30 GÜN SONRA

Tedavi süreci hastanede devam eden Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve doktor gözetiminde kontrol altında tutulduğu belirtildi. Kurtoğlu’nun tıkalı olan diğer damarına ise yaklaşık 30 gün sonra müdahale edileceği öğrenildi.

KONSERİ ERTELENDİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahne programında değişikliğe gitmek zorunda kalan Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sanatçı açıklamasında, "Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi