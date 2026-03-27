Cengiz Kurtoğlu'ndan Korkutan Haber: Soluğu Hastanede Aldı

Arabesk müziğin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu. Burun kanaması şikayeti ile hastaneye kaldırılan Kurtoğlu’nun damarlarında tıkanıklık tespit edilirken, acil olarak operasyona alındı. Kurtoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve doktor gözetimi altında tutulduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber geldi. Dün akşam saatlerinde yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının, yapılan tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

STENT TAKILDI

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Kurtoğlu'nun iki damarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Usta sanatçının tıkalı damarlardan birine stent takıldığı ifade edildi.

İKİNCİ OPERASYON 30 GÜN SONRA

Tedavi süreci hastanede devam eden Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve doktor gözetiminde kontrol altında tutulduğu belirtildi. Kurtoğlu’nun tıkalı olan diğer damarına ise yaklaşık 30 gün sonra müdahale edileceği öğrenildi.

KONSERİ ERTELENDİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahne programında değişikliğe gitmek zorunda kalan Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sanatçı açıklamasında, "Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cengiz Kurtoğlu
Son Güncelleme:
Aydın'da Çevre Katliamı: Bir Gecede Yüzlerce İncir ve Zeytin Ağacını Kestiler Aydın'da Çevre Katliamı: Bir Gecede Yüzlerce İncir ve Zeytin Ağacını Kestiler
İstanbul'da Okul Laboratuvarında Patlama İstanbul'da Okul Laboratuvarında Patlama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kocaeli'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırıda 3 Ölü: Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı Kocaeli'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırıda 3 Ölü: Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
İncirlik Üssü'nde Siren Seslerine MSB'den Açıklama İncirlik Üssü'nde Yine Siren Sesleri
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İran Füzeleri Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu İran Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Müzik Dünyasının Acı Kaybı! Orhan Esen Hayatını Kaybetti Müzik Dünyasının Acı Kaybı, Kalp Krizine Yenik Düştü
TSK’dan İhraç Edilmişlerdi: Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı