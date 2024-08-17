Cenaze Yolunda Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri'de cenazeye giden araç kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Cenaze Yolunda Feci Kaza! Otomobil Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri-Malatya Karayolu'nda, Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kayseri Trafik kazası
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