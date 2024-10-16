Cemevi Saldırganı Hakkında Yeni Gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Dergahı Cemevi'ne dün akşam saatlerinde giden bir şahıs, provokatif davranışlarda bulundu. Cemevinde abdest alıp namaz kılmak isteyen şahsın talebi görevliler tarafından reddedildi. Görevlilerle tartışan şahıs daha sonra cemevi önünde bulunan Atatürk büstüne saldırdı.

Cemevindeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanan M.D., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin "uyuşturucu madde kullanımı" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli M.D'nin ayrıca 13 Ekim'de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunu işlediği ve bundan dolayı da firari olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA