Cemevi bahçesinde vatandaşı başından vurarak öldüren polise 2 yıl 6 ay hapis cezası!

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014 yılında Uğur Kurt'u başından silahla vurarak öldüren polis memurunun davasında karar açıklandı.

Sanık polis "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: KARAR VİCDAN YARASIDIR

Duruşmayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi:

"2014 yılında Okmeydanı Cemevi bahçesinde katıldığı cenaze sırasında polis kurşunu ile vurularak öldürülen Uğur Kurt için bugün verilen karar adaletin tecili değil bir vicdan yarasıdır. 10 yıldır devam eden bu hukuk mücadelesinde, bu vicdan ve adalet mücadelesinde daima davanın takipçisi olduk, ailenin ve sevenlerinin yanında durduk. Adalet yerini bulana dek takipçisi olmaya, yan yana durmaya devam edeceğiz."

2014 yılında Okmeydanı Cemevi bahçesinde katıldığı cenaze sırasında polis kurşunu ile vurularak öldürülen #UğurKurt için bugün verilen karar adaletin tecili değil bir vicdan yarasıdır.



10 yıldır devam eden bu hukuk mücadelesinde, bu vicdan ve adalet mücadelesinde daima davanın… pic.twitter.com/QqlG3rU3Ha — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 1, 2024

Mahkeme, daha önce sanık polis Sezgin K.'yi taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmış cezayı da 12 bin 100 TL adli para cazasına çevirmişti. Yargıtay'ın, bu kadarı bozmasının ardından dava yeniden görüldü.

Kaynak: ANKA