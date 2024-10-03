Cem Garipoğlu’nun Ailesi Adli Tıp’ta

Cem Garipoğlu’nun ailesi, Garipoğlu’nun mezarının açılarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Garipoğlu’nun ailesinin DNA örneği verdikten sonra ATK’dan ayrıldığı öğrenildi.

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Mezarlıktaki bedenin Cem Garipoğlu’na ait olup olmadığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Garipoğlu’nun mezarı bugün açılarak mezarlıktaki kemik parçaları ve dokuları bir tabuta konularak Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’na (ATK) getirilmişti.

Savcılığın talimatına rağmen fethi kabir işlemi sırasında mezarlığa Garipoğlu’nun ailesi ya da komşularından kimse gelmemişti.

Bu gelişmenin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek üzere Adil Tıp Kurumu'na geldi.

Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu için 10 yılın ardından fethi kabir kararı verildi.

DNA örneği almak için Garipoğlu’nun mezarı bugün açılarak bedenden geri kalan kemik parçaları ve kafatası bir tabuta konarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Mezardan örnek alma işlemi öncesi ve sırasında Karacaahmet Mezarlığı’nda emniyet ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi ise dikkat çekti.

Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir fethi kabir işlemlerinin ardından mezardan kefen çıkmadığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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