Cem Adrian Adli Kontrolle Serbest
İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Cem Adrian savcılıkta ifade verdi. Ünlü şarkıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' gibi suçlamalar yer alıyor. Yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamayan Cem Adrian’ın, ülkeye dönüşünün ardından İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdiği belirtildi.
İfade işlemlerinin ardından Cem Adrian hakkında 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi ve serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
