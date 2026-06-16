Çelik Kubbe Güçleniyor: ASELSAN, Hava Savunma Sistemleri İçin İmzayı Attı

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro değerinde dev bir sözleşme imzaladı. Proje kapsamındaki teslimatlar 2028-2032 yılları arasında tamamlanacak.

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Çelik Kubbe Güçleniyor: ASELSAN, Hava Savunma Sistemleri İçin İmzayı Attı
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli hamleleri, milyarlık yeni projelerle hız kesmeden devam ediyor.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

Çelik Kubbe Güçleniyor: ASELSAN, Hava Savunma Sistemleri İçin İmzayı Attı - Resim : 1

KAP'A RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşması duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Çelik Kubbe Güçleniyor: ASELSAN, Hava Savunma Sistemleri İçin İmzayı Attı - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA

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ASELSAN Savunma Sanayi
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