Celal Şengör'den Korkutan Uyarı: "Türkiye'nin Üzerine Patlayacak, Kaçış Yok!"

Dünyanın önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir YouTube yayınında Türkiye'ye ilişkin korkutan bir yorumda bulundu. Şengör, Karadeniz'de bulunan zehirli gazların günden güne yüzey üzerine çıkmaya başladığını belirterek, Karadeniz'in patlayacağını ve 60 kilometre çevresinde yaşam belirtisinin kalmayacağını açıkladı.

Celal Şengör'den Korkutan Uyarı: "Türkiye'nin Üzerine Patlayacak, Kaçış Yok!" - Resim: 1

Jeoloji, Tarih, Sosyoloji ve Felsefe alanındaki yorumları ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'ye ilişkin korkutucu bir kehanette bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Kafa TV'deki bir YouTube yayınına katılan uzman isim, Karadeniz'deki zehirli gaz miktarının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, Karadeniz'in uzak bir gelecekte patlayacağını ve bu durumdan kaçışın olmayacağını açıkladı.

"KARADENİZ'İN 60 KİLOMETRE YAKININDA HAYAT KALMAYACAK"

Söz konusu gazların bir gazoz gibi süreklü yüzeye çıktığını belirten Şengör, söz konusu felakete yönelik bir takvim paylaşmasa da, bu durumun İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan bütün şehirlerin 60 kilometrelik alanında yaşam belirtisi bırakmayacağına işaret etti.

İşte Şengör'ün açıklamalarından öne çıkanlar...



Haberin devamını okumak için tıklayın
THY 6 Ekim'e Kadar O Seferleri İptal Etti: Otobüsle Bile Gidilemeyecek THY 6 Ekim'e Kadar O Seferleri İptal Etti: Otobüsle Bile Gidilemeyecek
Google'dan Beklenmedik Hamle: Desteğini Çekiyor O Uygulama Artık Kullanılamayacak Google'dan Beklenmedik Hamle: Desteğini Çekiyor O Uygulama Artık Kullanılamayacak
Bilim Dünyası Bildiklerini Baştan Yazacak: Deniz Altında Yeni Bir Tür Keşfedildi Bilim Dünyası Bildiklerini Baştan Yazacak: Deniz Altında Yeni Bir Tür Keşfedildi
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Almanya, Binlerce Türk Vatandaşını Türkiye'ye Gönderecek: İşte Sebebi Almanya, Binlerce Türk Vatandaşını Türkiye'ye Gönderecek: İşte Sebebi
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: 6 TL Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: 6 TL Zam Geldi
Yola Çıkacaklar Dikkat: Çarşamba Gününden İtibaren Otobüs Saatleri Değişiyor Yola Çıkacaklar Dikkat: Çarşamba Gününden İtibaren Otobüs Saatleri Değişiyor
B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Yeni Dönem 3 Gün Sonra Başlıyor B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Yeni Dönem 3 Gün Sonra Başlıyor
Otobüs Durağındaki İlanı Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı Otobüs Durağındaki İlanı Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapmak Zorunda Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapmak Zorunda
Sırtındaki QR Kodu Okutanlar Gözlerine İnanamadı! Görenler Kadına Para Yağdırdı Sırtındaki QR Kodu Okutanlar Gözlerine İnanamadı! Görenler Kadına Para Yağdırdı
İstanbullular Dikkat 'Kıymetini Bilin' Diyerek Duyuruldu: Son Kez Yaşanacak İstanbullular Dikkat Son Kez Yaşanacak! 'Kıymetini Bilin' Diyerek Duyuruldu