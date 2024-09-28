Celal Şengör'den Korkutan Uyarı: "Türkiye'nin Üzerine Patlayacak, Kaçış Yok!"

Jeoloji, Tarih, Sosyoloji ve Felsefe alanındaki yorumları ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'ye ilişkin korkutucu bir kehanette bulundu.



Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Kafa TV'deki bir YouTube yayınına katılan uzman isim, Karadeniz'deki zehirli gaz miktarının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, Karadeniz'in uzak bir gelecekte patlayacağını ve bu durumdan kaçışın olmayacağını açıkladı.



"KARADENİZ'İN 60 KİLOMETRE YAKININDA HAYAT KALMAYACAK"



Söz konusu gazların bir gazoz gibi süreklü yüzeye çıktığını belirten Şengör, söz konusu felakete yönelik bir takvim paylaşmasa da, bu durumun İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan bütün şehirlerin 60 kilometrelik alanında yaşam belirtisi bırakmayacağına işaret etti.



İşte Şengör'ün açıklamalarından öne çıkanlar...







