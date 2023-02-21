Celal Şengör'den İstanbulluları korkutacak Marmara depremi açıklaması
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Türkiye bu kez de dün gece Hatay'da yaşanan peş peşe depremlerle sarsılırken, Prof. Dr. Celal Şengör'den beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan bir açıklama geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Türkiye tek yürek olmuş yaraları sarmaya çalışırken dün gece Hatay'da iki büyük deprem daha meydana geldi.
6 Şubat'taki depremle neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı şehirde, dün akşam hasar gören bazı evlerde yerle bir oldu. Hatay'daki depremde 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı.
Son iki haftada yaşanan yıkıcı depremler endişe yaratırken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.
40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen 'Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.