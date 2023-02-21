Celal Şengör'den İstanbulluları korkutacak Marmara depremi açıklaması

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Türkiye tek yürek olmuş yaraları sarmaya çalışırken dün gece Hatay'da iki büyük deprem daha meydana geldi.