Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Mahsur Kaldı

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçiden biri çıkarıldı bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'un Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında yürekler ağza geldi. İnşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Mahsur Kaldı - Resim : 1

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bir işçinin kurtarıldığı açıklanırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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