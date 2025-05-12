Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Mahsur Kaldı
Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçiden biri çıkarıldı bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında yürekler ağza geldi. İnşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bir işçinin kurtarıldığı açıklanırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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