Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Mahsur Kaldı

İstanbul'un Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında yürekler ağza geldi. İnşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bir işçinin kurtarıldığı açıklanırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA