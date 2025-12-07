Çekmeköy'de İETT Otobüsü Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şile Otoyolu Caddesi’nin Çekmeköy bölümünde, Ümraniye yönüne ilerleyen İETT bünyesindeki özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrilerek kaza yaptı. Devrilmenin ardından otobüs bariyerleri geçip yan yola doğru sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başaran ve olaydan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenliği sağlamasının ardından, otobüsün kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: AA