Çekmeköy’de Asansör Faciası! Bakım İşçisi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 12.45 civarında Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binadaki iki asansörden birinde arıza oluştu. Arızayı gidermek üzere site yönetiminin çağırdığı bakım firmasına bağlı çalışanlar onarım yaptığı sırada, asansörlerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı doğru düştü.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, asansör bakım personeli 35 yaşındaki Fuat Yağcı’nın iki asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yağcı’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili olarak Yağcı’nın çalışma arkadaşı Yaşar D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA