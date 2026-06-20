Çekmeköy'de Araç Ağaçlık Alana Uçtu! 2 Yaralı

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA