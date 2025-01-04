Çekicinin Yardımına Koşmadılar

Herkesin yardımına koşan çekicinin lastiği yandı. Ancak, yoldan geçen kamyonlardan istenen yardım cevapsız kaldı.

Çekicinin Yardımına Koşmadılar

Balıkesir'de bir çekicinin lastiğinin patlaması sonucu jantın üzerinde ilerlemesi az daha faciaya neden oluyordu. Kısa sürede tutuşan çekiciye yardım için kimse durmazken, vatandaşlar sitemde bulundu.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde lastiği patlayan bir çekicinin jant üzerinde ilerlemesi yangına neden oldu. Kısa sürede tutuşan çekicinin üzerindeki araç, birkaç vatandaşın yardımı ile indirilirken, yolda ilerleyen kamyonlardan istenilen yardım ise cevapsız kaldı. Yangını söndürmek için hiçbir kamyonun durmamasına ise vatandaşlar sitemde bulundu.
Yangın güçlükle söndürülürken, değişen lastikler sonrasında çekici yoluna devam etti.

Kaynak: İHA

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