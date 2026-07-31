Cehennemin Tam Ortasından İlk Kareler! 'Ateş Savaşçısı' Hortumun Ucunda Nefesleri Kesti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınında hortumun ucunda alevlere siper olan bir orman işçisinin baret kamerası, zifiri karanlıkta metrelerce yüksekliğe ulaşan yangınla verilen cansiperane savaşı saniye saniye kaydetti.

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Cehennemin Tam Ortasından İlk Kareler! 'Ateş Savaşçısı' Hortumun Ucunda Nefesleri Kesti
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale eden ekiplerin nefes kesen görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

GECE BOYUNCA DUR DURAK BİLMEDİLER

Görüntülerde, gecenin karanlığını aydınlatan alevler arasında görev yapan ekiplerin zorlu mücadelesi ve yangına yakın mesafeden müdahale anları yer aldı.

Cehennemin Tam Ortasından İlk Kareler! 'Ateş Savaşçısı' Hortumun Ucunda Nefesleri Kesti - Resim : 1

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye'nin yanı sıra Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlarda da ekiplerin gece boyunca aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda personelin zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yaptığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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Fethiye Orman yangınları
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