Cehennem Deresinde Feci Kaza: İki TIR Çarpıştı

Korkuteli-Antalya karayolu Cehennem deresi mevkiinde lastiği patlayan TIR başka bir TIR'a çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Cehennem Deresinde Feci Kaza: İki TIR Çarpıştı

Korkuteli-Antalya karayolu Cehennem deresi mevkiinde yukarı seyreden 15 AC 131 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak 07 APT 986 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Cehennem Deresinde Feci Kaza: İki TIR Çarpıştı - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Antalya'ya ve Korkuteli'nde bulunan hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

Cehennem Deresinde Feci Kaza: İki TIR Çarpıştı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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