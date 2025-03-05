Çayırhan’da İhale Tarihi Belli Oldu, İşte O Şirketler

İşçilerin özelleştirilmesine karşı çıktığı Çayırhan Termik Santrali’nin satışı için düzenlenecek ihalenin detayları belli oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ihalenin 7 Mart Cuma günü gerçekleşeceği açıklandı. Öte yandan Çayırhan için teklif veren 5 şirket de duyuruldu.

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Çayırhan’da İhale Tarihi Belli Oldu, İşte O Şirketler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çayırhan Termik Santrali’nin satışı için düzenlenecek ihalenin 7 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşeceği duyuruldu.

TARİH BELLİ OLDU

Ankara'da bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesinin satış ihalesi 7 Mart Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çayırhan Termik Santrali için teklif veren ve ihaleye girecek şirketler de açıklandı.

İşte o şirketler:

- Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi,

- Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu,

- DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi,

- Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi,

- Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi.

İŞÇİLERİN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan özelleştirme sürecine karşı çıkan Çayırhan Termik Santrali işçilerinin eylemi devam ediyor. İhale tarihinin yaklaşmasıyla madene inerek eyleme geçen 50 işçi, sağlık risklerine karşı madendeki eylemlerini sonlandırarak direnişi yerüstüne taşımışlardı.

İşçiler, özelleştirme sürecinin iptal edilmesi için başladıkları eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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