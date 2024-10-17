Çayda Korku Dolu Anlar: Kamyonetle Mahsur Kaldı

Diyarbakır'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Suların yükseldiği çayda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çayda Korku Dolu Anlar: Kamyonetle Mahsur Kaldı

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kulp Çayı taştı. Bu sırada kamyonetiyle çayın karşısına geçmek isteyen sürücü, mahsur kaldı. Sürücü kamyonetin kasasına geçip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve KUBAK (Kulp Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kamyonet ise bölgeye getirilen iş makinesiyle sudan çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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