Çay Bahçesinde Gizli Kamera Skandalı: Erkekler Tuvaletinde Canlı İzleme Düzeneği Bulundu

Manisa'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edildi. Polis ekipleri, düzeneğe el koyarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı.

KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

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