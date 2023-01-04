Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez olduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik ettiği aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye-İsrail ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardığı belirtildi.