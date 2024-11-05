Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar

Çorum’da 1 kişinin öldüğü 33 kişinin ise yaralandığı doğal gaz patlamasının meydana geldiği bina için karar verildi. Patlamanın yaşandığı bina için yıkım kararı alınırken, çevredeki 16 daire ve 12 iş yeri için de ağır hasarlı raporu düzenlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'ndeki 5 katlı Hilal Apartmanı’nın üçüncü katındaki dairede yaşanan patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar - Resim : 1

YIKIM KARARI ALINDI

Hazırlanan rapora göre, 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirlendi. Ayrıca, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için de ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verildi. Meydana gelen patlamada binanın çatısının dahi delindiği görüldü.

Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar - Resim : 2

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, patlama sonrası tahliye edilen ve hafif hasarlı olduğu belirlenen ev ve iş yerlerine giriş izni verildi. İl Defterdarlığınca yürütülen bina içi ve iş yerlerindeki maddi hasarın tespitine yönelik zarar tespit çalışmalarının da gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar - Resim : 3

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca da patlamanın nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar - Resim : 4

33 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Yürütülen soruşturma kapsamında patlamanın nedeni ve sorumluların birkaç gün içinde belirlenmesi beklenirken; yaralanan 33 kişinin de ifadesine başvurulacak.

Çatısı Bile Delinmişti! Facianın Yaşandığı Bina İçin Karar - Resim : 5

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: İHA

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