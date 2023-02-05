Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı

Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan fabrikadaki alevler mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yanan fabrikalarda maddi hasar meydana geldi.

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Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekarelik alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında yangın çıktı.

Alev alev yanan fabrikadaki alevler yan tarafında bulunan mutfak dolapları üreten fabrikaya sıçradı. Yangında ölü ve yaralı olmazken İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Çatalca Elbasan Mahallesi Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekare alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALEVLET YAN TARAFINDA BULUNAN FABRİKAYA SIÇRADI

İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.

 
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