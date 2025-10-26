Casusluk Soruşturmasında Flaş Gelişme! İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan için Tutuklama Talebi
'Casusluk' soruşturmasında ifade veren Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'casusluk' soruşturmasında ifadeler tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve danışman Necati Özkan, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...