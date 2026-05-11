'Casusluk' Davasında İlk Duruşma Bugün Görülecek

Etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün ile onun ifadesi üzerine tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan “Casusluk” davası kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yargılama, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülecek. İddianamede Gün, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

HÜSEYİN GÜN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Aynı zamanda İBB davasında 'örgüt yöneticisi' iddiası ile yargılanan iş insanı Hüseyin Gün, “casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

ÜÇ İSİM TUTUKLANDI

Verdiği etkin pişmanlık ifadesinin ardından 27 Ekim 2025’te; görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kampanya Direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Gün, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep eden iddianame ise 18 Şubat 2026’da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması, bugün Silivri’de görülecek.

Yargılaması 9 Mart’ta başlayan İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan bugün 'casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları dosyada da hakim karşısına çıkacak ve savunma yapacak.

Öte yandan Merdan Yanardağ, tutukluluğunun yaklaşık 7. ayında ilk kez hakim karşısına çıkacak. 4 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün de bugünkü duruşmaya katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi