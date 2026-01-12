'Casperlar' Şüphelileri Adliyede

'Casperlar' suç örgütüne yönelik İstanbul dahil 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 117 şüpheliden 97'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde operasyon yapıldı.

117 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerinden 97'si adliyeye sevk edildi.

