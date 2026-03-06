'Casperlar' Çetesine Bir Operasyon Daha: Gözaltılar Var
İstanbul'da kurşunlama eylemlerine karıştığı tespit edilen, 'Casperlar' silahlı suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı "Casperlar" silahlı suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirilen yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinde yer aldıkları belirlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine, 1'i 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polisin yaptığı aramalarda, eylemlerde kullanılan tabanca da ele geçirildi.
