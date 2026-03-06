'Casperlar' Çetesine Bir Operasyon Daha: Gözaltılar Var

İstanbul'da kurşunlama eylemlerine karıştığı tespit edilen, 'Casperlar' silahlı suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

'Casperlar' Çetesine Bir Operasyon Daha: Gözaltılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı "Casperlar" silahlı suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirilen yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinde yer aldıkları belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine, 1'i 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı aramalarda, eylemlerde kullanılan tabanca da ele geçirildi.

'Casperlar' Çetesine Yeni Operasyon: 12 Gözaltı'Casperlar' Çetesine Yeni Operasyon: 12 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Casperlar Gözaltı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
10 Yıllık Firarın Ardından Tutuklanan Şadan Sakınan: FETÖ ile Sempati Düzeyinde Görüşmelerim Oldu 10 Yıllık Firarın Ardından Tutuklanan Şadan Sakınan: FETÖ ile Sempati Düzeyinde Görüşmelerim Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Orta Doğu Uçuşlarında Alarm Devam Ediyor: Bakan Uraloğlu Tarih Verdi, 5 Ülke Listede, Hepsi İptal Bakan Uraloğlu Tarih Verdi... 5 Ülke Listede, Hepsi İptal
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün | Pezeşkiyan: Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız 'Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız'
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
TÜSİAD Davasında Karar Çıktı: Eski TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a Hapis Cezası Eski TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Hapis Cezası
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor