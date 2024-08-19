Çarşamba'da Hasadı Başladı! Rekor Verim Bekleniyor

Çiftçiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine girerek fındık hasadına başlıyor. Bahçelere serilen file örgüler sayesinde fındıklar, silkeleme yöntemiyle kolayca toplanıyor ve ardından çuvallara dolduruluyor. Toplanan fındıklar, traktör kasalarına yerleştirilerek kurutulmak üzere harmana götürülüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun genelinde 1 milyon 240 bin dekarlık alanda fındık üretimi yapıldığını belirtti. Sağlam, fındık hasadının alt, orta ve üst kuşak olarak adlandırılan bölgelerde farklı tarihlerde gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu yıl için 114 bin ton fındık rekoltesi beklenirken, ihracatçı firmalar ise 116 bin ton gibi bir rekolte öngörüyor. Samsun, Türkiye genelinde Ordu'nun ardından en fazla fındık üreten ikinci il olarak öne çıkıyor. Çarşamba Ovası'nda hasat 15 Ağustos'ta başlarken, alt kesimlerde 8 Ağustos'ta start verildi. Üst kuşaklarda ise hasat 23 Ağustos'ta başlayacak.

Kaynak: AA