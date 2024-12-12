Çaresizce Yardım Bekledi, Yaramaz Kedinin İmdadına İtfaiye Koştu

Kayseri'de elektrik direğine tırmanan kedi çaresizce yardım bekledi. Kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kedi elektrik direğine tırmandı ancak inemedi. ‘Yaramaz’ kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kedi, ekiplerin operasyonuyla çıktığı direkten güvenle kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personelle Kayseri genelinde ve ilçelerde çeşitli acil durumlar için 7/24 hizmet veriyor. Yeşilhisar ilçesinde bir kedi, elektrik direğine çıkarak mahsur kaldı. Yüksek elektrik direğine çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi.

Çaresizce Yardım Bekledi, Yaramaz Kedinin İmdadına İtfaiye Koştu - Resim : 1

Ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, hem kedinin hem de çevredeki vatandaşların güvenliği sağlanmış oldu.

Çaresizce Yardım Bekledi, Yaramaz Kedinin İmdadına İtfaiye Koştu - Resim : 2

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlardan trafik kazalarına kadar ihtiyaç duyulan her an ve her şartta görev başında olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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