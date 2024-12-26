Cansız Bedeni Yatağında Bulunmuştu: 7 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Kızarmış Tavuk Öldürdü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında yatağında ölü bulunan 34 yaşındaki Cennet Özveren’in ölüm nedeni ortaya çıktı. Özveren ve birlikte yaşadığı Ümit Yeşil olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine otopsi yapıldı. Otopside yediği kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan kızarmış tavuğun alındığı iş yerinin sahibi Sezgin Demir, tutuklandı.

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Cansız Bedeni Yatağında Bulunmuştu: 7 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Kızarmış Tavuk Öldürdü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı. İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cansız Bedeni Yatağında Bulunmuştu: 7 Ay Sonra Ortaya Çıktı, Kızarmış Tavuk Öldürdü - Resim : 1

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu.

ESNAF TUTUKLANDI

Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cennet Özveren ile Ümit Yeşil'in, tavuğu yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittikleri ve dört saatlik tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA-DHA

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Tavuk zehirlenme Denizli
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