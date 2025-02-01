Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 65 yaşındaki Mehmet Küçük, hobi bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor, Küçük'ün ölüm nedeni ise otopsi ile belirlenecek.

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Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ovaazatlı Mahallesi'nde ailesinin ulaşamadığı Mehmet Küçük (65), kendisine ait hobi bahçesinde akşam saat 20.00 sıralarında ölü bulundu.

Öğle saatlerinde evinden ayrılan Mehmet Küçük'ün geri dönmemesinden endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamadı. Hobi bahçesinde olduğunu düşünen eşi ile kızı, gittikleri bahçede Mehmet Küçük'ü hareketsiz buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük'ün aile bireyleri sinir krizi geçirirken, cansız beden, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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