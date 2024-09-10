Canlı Yayında Utandıran Anlar! Narin Cinayetini Bile Reyting İçin Kullandılar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolup 19 sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Narin'in ölümündeki sorumlulara tepki yağarken, sosyal medyadaki sayısız paylaşımla da adalet çağrısı yapılıyor.

Ülkenin bir numaralı gündemi olan acı olaya ilişkin, Beyaz TV’deki "Söylemezsem Olmaz" programının sunucuları ise yayın sırasında tepki toplayan hareketler yaptı. Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Pınar ve Bilal Özcan, "Narin için çığlık" hareketi başlattıklarını söyleyerek programda çığlık atmaya başladı.

'REYTİNG İÇİN NELER YAPILIYOR!'

Sosyal medya kullanıcıları, sunucuların bu hareketine tepki gösterdi. Söz konusu videoya gelen çok sayıda yorumda "Reyting için neler yapılıyor"," Böyle bir olayı da şova dönüştüremezsiniz" gibi ifadeler yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem