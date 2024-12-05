Canlı Yayında Fenalaşmıştı: İlber Ortaylı'dan Sevindiren Haber Geldi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında fenalaşarak yayından ayrılmak zorunda kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Ortaylı'dan sevinderen haber geldi. tv100 aracılığıyla sevenlerine mesaj gönderen Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok. Bugün taburcu ediliyorum." dedi.

Son Güncelleme:

tv100'ün ilgiyle izlenen programı Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının salı günü canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalmış, sevenlerini korkutmuştu. Ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıklarının olduğu, bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğunu öğrenildi.

Canlı Yayında Fenalaşmıştı: İlber Ortaylı'dan Sevindiren Haber Geldi - Resim : 1

Prof. Dr. İlber Ortaylı tv100 izleyicilerine videolu mesaj gönderdi. İlber Hoca, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim." dedi.

Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında RahatsızlandıÜnlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında RahatsızlandıGüncel
İlber Ortaylı Canlı Yayında Fenalaşmıştı: Hastaneden Kaçmasın Diye Özel Şekilde Tutuluyorİlber Ortaylı Canlı Yayında Fenalaşmıştı: Hastaneden Kaçmasın Diye Özel Şekilde TutuluyorGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
İlber Ortaylı
Son Güncelleme:
En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı
Teğmenlerin Avukatı İlk Kez Duyurdu: '1 ve 2 Sicil Amirleri Olumsuz Kanaat Yazmadılar Diye…' '1 ve 2 Sicil Amirleri Olumsuz Kanaat Yazmadılar Diye…'
Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Uyumadan Önce Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ciddi Yangın Tehlikesi Var
Şehir Hastanesi’nde Korkunç İhmal: Kalp Krizi Şüphesiyle Geldi, Sıra Beklerken Öldü! Kalp Krizi Şüphesiyle Geldi, Sıra Beklerken Öldü!