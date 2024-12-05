Canlı Yayında Fenalaşmıştı: İlber Ortaylı'dan Sevindiren Haber Geldi
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında fenalaşarak yayından ayrılmak zorunda kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Ortaylı'dan sevinderen haber geldi. tv100 aracılığıyla sevenlerine mesaj gönderen Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok. Bugün taburcu ediliyorum." dedi.
tv100'ün ilgiyle izlenen programı Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının salı günü canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalmış, sevenlerini korkutmuştu. Ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıklarının olduğu, bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğunu öğrenildi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı tv100 izleyicilerine videolu mesaj gönderdi. İlber Hoca, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim." dedi.
Kaynak: tv100
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