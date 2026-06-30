Canlı Hayvan Tacirlerine Geçit Yok! Gizli Bölmeden 6 Minik Yavru Çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonla Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 6 adet 'pomeranian' cinsi köpek yavrusunu kurtardı. Şüpheli bir araçta yapılan X-ray taramasıyla ortaya çıkarılan yavruların piyasa değerinin yaklaşık 472 bin lira olduğu belirlendi.

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Ticaret Bakanlığı ekiplerinin sınır kapılarındaki sıkı denetimleri, yasa dışı canlı hayvan ticaretine büyük bir darbe daha vurdu.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

6 YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Köpek yavruları kurtarılırken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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