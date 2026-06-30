Canlı Hayvan Tacirlerine Geçit Yok! Gizli Bölmeden 6 Minik Yavru Çıktı

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Ticaret Bakanlığı ekiplerinin sınır kapılarındaki sıkı denetimleri, yasa dışı canlı hayvan ticaretine büyük bir darbe daha vurdu.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

6 YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Köpek yavruları kurtarılırken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Kaynak: AA