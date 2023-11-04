CANLI | CHP'de Kurultay heyecanı başladı... Kılıçdaroğlu: Sırtımda hançerle seçime girdim

CHP’de bugün ve yarın yapılacak olan 38. Olağan Kurultay heyecanı 10.00 itibarıyla başladı.

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkan ve yeni PM’yi seçecek.

Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği rekabette CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışacak. Aday olması beklenen eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner yarışta olmayacak.

13.17 KILIÇDAROĞLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPIYOR

Kılıçaroğlu açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüde:

Yüzyıllık tarih içinde yılmadık direndik ve yüzüncü yılımızı kutluyoruz. Hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz, birlikte büyüteceğiz CHP’yi. CHP’yi yüz yıl yaşatan gerçek, savaş meydanlarında Kuvayi Milliyeciler tarafındna gerçekleştirilmesidir.

Yüzyılı yaşatanı da örgütlerimiz olduğunun unutulmaması gerekir. Bu salon diğer partilerin kurultaylarına benzemez. Bu salonda olanlar da diğer partilerin liderlerine ya da üyelerine benzemez. Beşli çeteler burada yok, Saray'ın oligarkları yok. Bundan sonra da asla olamayacaklardır.

Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurultaylardır. Tartışmaları zaaf olarak gören değil, canlılık olarak gören bir gelenekten geliyoruz. Onların kurultayları ise haber değeri taşımaz.

3 temel noktayı ifade edeyim:

1.Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Dolayısıyla örgütler partimizin temel taşlarıdır. 2. Hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü dayanışma ruhunu asla tartamaz. 3. Ben dahil hiç kimse kendisini partinin üzerinde göremez.

İktidar olmanın yolu toplumun tüm kesimlerine ulaşmaktır. Çankaya’da çalışmak program yapmak değil. Türkiye coğrafyasının her adımını karış karış gezdim, Şanlıurfa’sından Edirne’sine kadar. Herkesin sorununu dinledim.

Peki ne oldu. Sorun yaşayanların ilk adresi CHP oldu. Çünkü onlar kimsesizdi ben o kimsesizleri tanıyorum.

Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerle birlikte yükümüz ağır. Ama beni üzen sırtımızdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımızdaki hançerlerdi… Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçiminden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu.

İlk değişimi ne zaman söyledim: 2019. En büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. 2020, 2021,2022,2023 en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir.

Asla kucaklaşamaz denilen insanlarla kucaklaştık. Çünkü dilimizi değiştirmek zorundaydık. Milan Kundera'nın çok güzel bir sözü vardır: Vurduğun yer insanın kibri haline gelir.

'CHP SAĞA KAYDI DİYENLER SAĞINI SOLUNU BİLMİYOR'

'CHP sağa kaydı' diyenler sağında solunda ne olduğunu bilmiyor. CHP halkın partisidir. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Bazen değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık.

12.38 İMAMOĞLU'NUN DİVAN BAŞKANLIĞI OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, gündem maddelerini sıraladı. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı oylamaya sunuldu. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi.

İmamoğlu kürsüde şunları söyledi:

Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Partimizin 38’inci Olağan Kurultay’ının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni kurultay başkanı olarak öneren, seçen, sayın genel başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınzla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.

Genel başkanlarımız sayın İsmet İnönü, sayın Bülent Ecevit’i, sayın Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum.

Çeşitli dönemlerde bizlere ldierlerlik eden değerli başkanlarımız, sayın Murat Karayalçın’ı, sayın Hikmet Çetin’i ve sayın Altan Öymen’i de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum.

Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi iletiyorum.

Sevgili kardeşlerim ne yazık ki vatandaşlarımızı kutuplaştıran, ayrıştıran tahammülsüz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş bir derecede hayat pahalılığına mahkum etmiş bir iktidarla ikinci yüzyıla adım attık. Ne yazık ki 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi demokrasimizi devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Demokratik kurumlarımızdan hukuk sistemimize, eğitim sistemimizden sağlık sitemimize kadar devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağınık etti.

Başımızdakiler ne yazık ki adaletsiz bir ortam ve baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda paramızı pul ettiler. Halkımızı içinden çıkılması zor bir borç batağına soktular. Ukrayna’da Gazze’de insanlık dışı kıyıma, Irak’ta Suriye’de global güvenlik risklerine kadar dış tehditler yükselmişken, ne yazık ki ikinci yüzyılımıza bu beceriksiz iktidarla adım atıyoruz. CHP’nin inançlı kadroları olarak bizler bu fotoğrafı kabullenmiyoruz, kabullenmeyeceğiz.

Ülkemin de partimin de çok daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Türkiye fiilen yarı açık cezaevine döndürülmüş durumdadır. Şu anda tutuklu olan, Tolga Şardan’a Can Atalay’a, Osman Kavala’ya Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Çiğdem Mater’e, Emine Mine Özerden’e, Yiğit Ali Ekmekçi’ye, Hakan Altınay’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları.

12.35 CHP LİDERİ KILIDAROĞLU KÜRSÜDE

CHP'de genel başkanlığa yeniden aday olan Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"100 yaşımızı doldurduk. Dünyada 100 yaşını dolduran nadir partilerden biriyiz. Çünkü bizim partimizi kuran kişi dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir. O kişinin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’nı yapacağı kurultayda, divanın diğer üyeleri ise şöyle oldu:

Değişimcilerin üyeleri: Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir. '

Genel Merkez üyeleri: Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç.

TRİBÜNLER AYRILDI

Arena Spor Salonu’nun sağ tarafındaki tribünler Özel’i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler için ayrıldı.

BİR BAŞKAN ADAYI ÇEKİLDİ

CHP’de Genel Başkanlık yarışındaki isimlerde partinin sol kanadını temsil eden İlhan Cihaner adaylıktan çekildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cihaner şunları kaydetti:

Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ!

Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet! Gelecek İçin Biz

Kamuoyuna ve 38.Kurultay delegelerine,

CHP’nin değerli üyelerine



Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici… — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) November 4, 2023

ALİ MAHİR BAŞARIR: BEN BU KOLTUKTA OTURABİLİR MİYİM?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kurultay öncesi HalkTV'nin canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na sitem eden başarır, Tanal üzerinden bir eleştiride bulundu.

Başarır şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan 'gereğini yapacağım' diyorsa, iki gün sonra Divan Kurulu Başkan Yardımcısı yapıyorsa ben bu koltukta oturabilir miyim?"

ADAYLAR SALONA GİRİŞ YAPTI

CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel salona giriş yaptı. Özel'in salona girdiği anda salonda alkışlar yükseldi.

Özel'in salona giriş yapmasından kısa bir süre sonra CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salona girdi.

Kaynak: Gerçek Gündem